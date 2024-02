Biathlon | start list individuale maschile Oslo | italiani in gara e pettorali di partenza

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Venerdì 1 marzo alle 15.30 andrà in scena l’Holmenkollen, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2023/24 di. Cinque gli azzurri al via: primo a partire sarà Tommaso Giacomel con il pettorale numero 2, seguiranno poi Lukas Hofer con il 22, Didier Bionaz con il 49, Patrick Braunhofer con il 74 e infine Elia Zeni con il 96, ultimo a partire. Di seguito lacompleta.FEMMINILEHOLMENKOLLEN 1 MIKYSKA Tomas CZE 2000 15:30:30 12 b GIACOMEL Tommaso ITA 2000 15:31:00 3 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 15:31:30 4 BOE Tarjei NOR 1988 15:32:00 5 FAK Jakov SLO 1987 15:32:30 6 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 15:33:00 7 KRCMAR Michal CZE 1991 15:33:30 8 STRELOW ...

Si concludono ad Otepaa , in Estonia, le gare individuali dei Mondiali Youth 2024 di Biathlon : nella giornata odierna in programma le mass start 60: in casa ... (oasport)

Venerdì 1° marzo (ore 15.30) andrà in scena l’ individuale maschile di Oslo , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di Biathlon . In Norvegia prosegue ... (oasport)

I Mondiali Junior 2024 di Biathlon , in corso ad Otepaa , in Estonia, vedono esaurirsi le prove individuali: in attesa delle staffette di genere in programma ... (oasport)

Biathlon, Vittozzi domani in gara per conquistare la coppa del mondo: Lisa Vittozzi può tentare l’assalto alla Coppa del Mondo di Biathlon nella giornata di domani ... Qualora la pioggia dovesse concedere tregua, il 2 marzo ci saranno le mass start, mentre domenica si ...tag24

Biathlon im Liveticker: Doll startet Abschiedstournee - Voigt will die Kugel: Biathlon im Liveticker: Krimi im Kampf um die Kristallkugel ... Auch Franziska Preuß hat als Vierte der Einzelwertung noch gute Optionen. Ob sie letztlich an den start gehen wird, entscheidet sich ...chiemgau24.de

Oberthaler sprints to the podium in home race: Strong start for Austria's Biathlon ladies at the home IBU Cup in Obertilliach. Kristina Oberthaler from Salzburg makes no mistakes in the sprint and finishes in third place. Fredrik Mühlbacher is the ...krone.at