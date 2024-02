Biathlon | nuova start list individuale femminile Oslo | italiane in gara e pettorali di partenza

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ladell’Holmenkollen, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2023/24 die rinviato a venerdì 1 marzo alle ore 12.30. Cinque le azzurre al via: la campionessa mondiale Lisa Vittozzi partirà con il pettorale numero 27, subito dopo Rebecca Passler e Samuela Comola, rispettivamente con il 22 e il 24. Michela Carrara scatterà il 36, Hannah Auchentaller con il 45 e Beatrice Trabucchi con il 74. Assente invece Dorothea Wierer. Di seguito lacompleta.HOLMENKOLLEN r HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 12:30:30 1 2 SCHNEIDER Sophia GER 1997 12:31:00 3 HAUSER Lisa ...

Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE 1 Tandrevold Ingrid Landmar NOR 271 2 JEANMONNOT Lou FRA 2513 Vittozzi Lisa ITA 249 4 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 235 5 ... (oasport)

