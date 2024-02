Bianca Censori la fa grossa | la moglie di Kanye West gira a Parigi senza slip | ma ora rischia l’arresto

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 Solo pochi giorni faaveva dato “spettacolo” a Milano in occasione della Milano Fashion Week, dove si era presentata con un body sgambatissimo che lasciava poco spazio all’immaginazione. Pochi giorni dopo l’ex modella ha “colpito” ancora, sfoggiando un look a dir poco audace e che ha superato di gran lunga le regole della decenza e del buon gusto. Ladel rapper, che pure ama scandalizzare, si trova aper le sfilate di moda e per l’occasione ha sfoggiato un pellicciotto e calze velate,, mentre si recava in un ristorante francese. Il suo outfit scabroso ha attirato l’attenzione dei presenti e dei paparazzi, che si sono fiondati su di lei facendole delle foto, ...

