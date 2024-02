Beyoncé | tutto sulla linea hair care Cécred

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ha realizzato un sogno con, il suo nuovo brand pensato per la cura dei capelli che racconta una storia tra passato, presente e futuro.aveva già anticipato l’interesse per l’, promettendo ai suoi fan una nuovaper la cura dei capelli che ha finalmente nome e forma.è la sua ultima creatura imprenditoriale, un brand di prodotti per capelli arrivato con un cambiolook anche per la sua founder. Crediti: Beyonce/Instagram – VelvetMagNegli ultimi mesiè apparsa in pubblico con capelli biondo ghiaccio, una sfumatura che ha preso il sopravvento negli ultimi anni ma prontamente abbandonato per una sfumatura più iconica e vicina alla popstar. Tornata al biondo miele, la cantante ed ...