Berlusconi | il ritorno inatteso di Lario | ‘trattata da velina ingrata | mi sono rialzata e ho ricominciato’**

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – E’ ilche non ti aspetti dopo 15 anni di silenzio. Ai quali si aggiungono gli anni in cui, pur vestendo i panni da first lady, decise di restare quasi sempre nell’ombra, “un passo indietro”, come ripete più volte. Veronicaè l’ospite a sorpresa della terza puntata di ?A cena da Maria Latella?, il dinner talk di Sky Tg24. Per lei, oggi 67enne, è l’esordio in un programma tv nonché la prima volta che parla al pubblico da quando, nel 2009, fu avviata la dolorosa e rumorosissima separazione da Silvio Berlusconi, di cui si definì lei stessa, all’epoca, ‘la metà di niente’, prendendo in prestito il titolo del romanzo di Catherine Dunne. Quel dolore appare ancora vivo nella sala da pranzo di Latella, sua amica da ormai 33 anni e con cui scrisse, un libro a quattro mani, ‘Tendenza Veronica’, nel 2004, quando era ancora ...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - E' il ritorno che non ti aspetti dopo 15 anni di silenzio. Ai quali si aggiungono gli anni in cui, pur vestendo i panni da first ... (liberoquotidiano)

Veronica Lario: sono stata trattata da ‘velina ingrata’. Una sentenza mi ha tolto tutto: Queste le dure parole di Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, per la prima volta in un programma tv da quando, nel 2009, fu avviata la separazione dal Cavaliere. Per il ritorno ha scelto il ...milanofinanza

La nuova vita di Veronica Lario, investe in start up di AI e guarda avanti: "Ero la velina ingrata": È una rara presenza in TV per la ex moglie di Silvio Berlusconi dopo la separazione burrascosa avviata nel 2009. L'ultima apparizione pubblica è stata al funerale del fondatore di Forza Italia, lo ...tg.la7

Il ritorno di Massimo Giletti in Rai e la frase su Giorgia Meloni: il retroscena su quando era all'opposizione: Massimo Giletti è tornato in Rai, timonando la serata evento La tv fa 70 dedicata alla lunga storia dell’emittente pubblica. Prima di condurre il programma ha rilasciato un’intervista a La Stampa in ...notizie.virgilio