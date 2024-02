Benevenuto Con chi si fa la prima foto dopo la vittoria? Todde | autigol sinistro | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Meno male che l'ha fattole elezioni, altrimenti per Truzzo ci sarebbe stata qualche speranza". È questo il commento velenoso di Roberto D'Agostino che pubblica su Dagospia lache ritrae la neo governatrice della Sardegna, Alessandra, con l'attivista egiziano Patrick Zaki. I due si erano dati appuntamento a Cagliari per un incontro con gli studenti di un liceo e l'occasione era troppo ghiotta per non essere condivisa sui social con tanto diricordo. "Patrick Zaki, benvenuto in Sardegna. Terra di Pace, Diritti e Libertà", ha scritto Alessandrasu Facebook postando lagrafia assieme all'attivista. In realtà Zaki si trovava a Cagliari per raccontare agli studenti dello Scientifico Pacinotti la sua esperienza, compresi l'arresto la ...