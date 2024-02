Benevento | battere il Foggia per mettere pressione alle altre

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ iniziato il conto alla rovescia in vista del match del ‘Ciro Vigorito’ in programma sabato sera contro il(20:45). Con tutta la rosa disponibile, mister Auteri ha un’ampia scelta e dovrà solo fare i conti con l’assenza dello squalificato Pastina. La condizione psico-fisica del gruppo è eccellente, ma da trainer navigato, don Gaetano in questi giorni sta cercando di tenere a freno l’entusiasmo. Il 4-0 contro il Sorrento ha permesso aldi lanciare un messaggio importante alla capolista Juve Stabia: la Strega è lì, anche se con 7 punti di ritardo, pronta ad approfittare di un calo delle Vespe. Molto passerà per la gara contro i satanelli, perché saranno proprio i giallorossi i primi a scendere in campo delle prime cinque in classifica.ilsignificherebbe ...

L'IVPC Rugby Benevento si è tirato fuori dalle sabbie mobili. La sfida salvezza parla sannita.: La sfida salvezza parla sannita. L'IVPC Rugby Benevento si è tirato fuori dalle sabbie mobili dell'ultima piazza in classifica battendo il Perugia in un match che non verrà ricordato solo per il risul

