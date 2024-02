Beautiful streaming | replica puntata del 29 febbraio 2024 | Video Mediaset

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nuovo appuntamento oggi giovedì 29, con la soap americana. Nellaodierna Paris si lascia sfuggire con Thomas l’apprezzamento di Hope nei confronti di lui, e Thomas ne approfitta per chiedere a Hope se l’attrazione sia reciproca. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful , che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel

