BCC Bergamasca e Orobica l’ottimo risultato economico del 2023 per continuare la crescita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ormai sembra essere una costante, ma anche ilè stato un anno caratterizzato da scenari sociopolitici e macroeconomici tutt’altro che ordinari: da un lato per via del perdurante conflitto russo-ucraino a cui, nel corso dell’anno si sono sommate le tensioni sul fronte mediorientale, dall’altro per via del repentino aumento dei tassi di riferimento dettato dalla politica monetaria della BCE. Ma ancora una volta la Banca ha saputo muoversi al meglio, con una gestione fedele all’ormai consolidato approccio prudenziale, ma pur sempre alla ricerca di una continua, reddituale e conseguentemente patrimoniale, tale da consentire il perseguimento dello scopo sociale, volto a favorire laresponsabile e sostenibile del territorio di riferimento. Bccanche nel corso del ...