Bayern Monaco | stangata UEFA dopo l'andata con la Lazio | le decisioni

(Di giovedì 29 febbraio 2024)dellasulla trasferta di Roma contro la. L'Control, Ethics and Disciplinary Body ha preso le...

Alphonso Davies è un nome decisamente chiacchierato in vista della prossima estate. L’esterno canadese, attualmente al Bayern Monaco , potrebbe trasferirsi al ... (sportface)

Il Bayern Monaco conta di puntellare la difesa in vista della prossima stagione. Il nome nuovo è quello di Antonio Silva difensore classe 2003... (calciomercato)

Multa di 50 mila euro e divieto di vendere i biglietti per la prossima trasferta europea sono i provvedimenti adottati per quanto accaduto nell'andata degli ... (fanpage)

Byaern, Tuchel: “L’attenzione è al presente. Sané non è al top, con la Lazio…”: La gara contro i rossoneri farà da anteprima al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Bayern Monaco, a sua volta impegnato domani contro il Friburgo in Bundesliga. Intervenuto ...cittaceleste

Lazio-Bayern Monaco, stangata per i tifosi tedeschi: la decisione della Uefa: ROMA - Dura sanzione da parte della Uefa al Bayern Monaco. Il Comitato di controllo, etica e disciplina della confederazione europea ha multato il club tedesco con oltre 50 mila euro per l'accensione ...corrieredellosport

Bayern Monaco, Tuchel: "La vittoria ci ha aiutato. Sané Con la Lazio...": Prima di affrontare la Lazio in casa, il Bayern Monaco, reduce dalla vittoria contro il Lipsia, dovrà vedersela col Friburgo in trasferta. Alla vigilia della partita, Thomas Tuchel è intervenuto in ...lalaziosiamonoi