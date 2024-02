Bastoni primo costruttore | in Inter-Atalanta sovrasta tutti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Alessandroè un protagonista secondario in(4-0), recupero della ventunesima giornata della Serie A 2023/24. Il difensore nerazzurro si mette in mostra comeregista dei padroni di casa, raccogliendo statistiche irreali alla fine del match. DALLA VETTA – Alessandroè uno dei protagonisti più brillanti di questi primi due mesi perfetti nel 2024 dell’. Dopo un avvio di stagione non solidissimo, il difensore classe 1999 sta giocando ogni partita come una mostra in cui esporre tutta la sua qualità. Specialmente nella fase di costruzione della manovra dell’, uno delle più abbaglianti di tutta Europa. E lo si è visto anche indi ieri, per certi versi la summa della stagione di ...