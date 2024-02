“Basta | pazza viziata” Grande Fratello | furia Varrese nella notte Brutti momenti dopo la diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Massimiliano, offese chocla. Sono volate parole molto pesantila puntata del, quella del 29 febbraio 2024. Il motivo è semplice,che Beatrice Luzzi è volata in finale senza passare per ulteriori nomination, ora in casa è un tutti contro tutti. E chiaramente le discussioni sono state tante: Anita Olivieri contro Giuseppe Garibaldi; Perla Vatiero contro Federico Massaro e Massimilianocontro Letizia Petris. >> “Devi andare via”.: Signorini gela. Tutti sconvolti, poi l’altra brutta notizia Ma è proprioche ha perso di più la pazienza e ha fatto volare parole grosse in casa. Tutto accade ...