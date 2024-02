“Basta con le discriminazioni contro il concepito” | Pro Vita & Famiglia annuncia per domani alle 12 un flash-mob al Pantheon

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “, 1 marzo,nella Giornata Internazionalele, Proonlus scende in piazza con unmob a Piazza della Rotonda, alore 12, per direlea discapito del, dunque dellanascente”.il-mob di Proonlus: “E’ urgente riconoscere, come conferma la scienza, che ogni nascituro è un essere umano a tutti gli effetti” L’hato oggi Jacopo Coghe, portavoce dell’onlus, spiegando che “E’ urgente riconoscere, come tra ...