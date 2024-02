Basket | sesta di ritorno in Divisione Regionale 2 | con il derby pisano GMV-IES

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pisa, 29 febbraio 2024 – Non è ancora svanita la eco per iltra Cosmocare CUS Pisa e GMV, vinto dagli universitari, che, nel raggruppamento C del campionato di2, ex Promozione, tiene banco un'altra stracittadina pisana, tra GMV e IES Sport Pisa. In classifica Cosmocare CUS e GMV sono appaiate quota 18, a 4 punti dalla dalla quarta piazza, ultima utile per l’accesso al girone promozione, mentre la IES, in ripresa, è a quota 14, con 4 lunghezze di vantaggio sulle ultime due, Piombino e Castelnuovo Garfagnana. IL– GMV-IES Sport Pisa, di scena sabato alle 21 al PalaSartori di Ghezzano, catalizza l’attenzione degli appassionati pisani. Di fronte due squadre in controdendenza, con due vittorie in più i padroni di casa, reduci però da due sconfitte consecutive, in serie positiva da due turni ...