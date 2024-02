Barzaghi | «Inter | due le chiavi del successo! Da Inzaghi leggerezza»

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ha commentato il momento straordinario dell’in stagione. Il giornalista individua le duedel successoista. Ovviamente pure. SPIRITO ? Matteoa Sky Sport 24 sul rendimento dei nerazzurri: «Partecipano tutti al gioco di, spesso c’è il cambio di posizione deglipreti e ciò rende il gioco dell’molto divertente. Record importanti, ma c’è soprattutto spirito di gruppo, come detto anche da Carlos Augusto a Lecce. Lavoro e spirito stanno permettendo di avere questo straordinario cammino e questo importante distacco in classifica. I nerazzurri hanno vinto, ricordiamo, 11 volte su 11 in questo 2024. La mano diè innegabile: la, il ...

L’Inter vola in classifica, a +10 sulla Juventus seconda. Matteo Barzaghi , in collegamento su Sky Sport, individua il momento di svolta della squadra di ... (inter-news)

Inzaghi torna a giocare le partite a eliminazione diretta anche per superare le ultime due sconfitte, Bologna e Manchester City. Barzaghi , in collegamento da ... (inter-news)

Matteo Barzaghi ha parlato della probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Atletico Madrid , partita valida per l’andata degli ottavi di finale di ... (inter-news)

Frattesi sta meglio, no esami! Li farà domani in un caso: Li farà domani in un caso Buone notizie su Davide Frattesi, uscito ieri sera dal campo per un problema fisico dopo aver segnato un gol in Inter-Atalanta. FRATTESI – Secondo quanto riportato da Matteo ...informazione

Inter-Atalanta, tornano i big in difesa. Il primo è Sommer – Sky | OneFootball: In vista di Inter-Atalanta Simone Inzaghi non ha dubbi in difesa. Torneranno i big, il primo è Yann Sommer in porta secondo Matteo Barzaghi su Sky Sport.onefootball

Barzaghi: «Inter-Atletico Madrid, certezze per Inzaghi. Questo l’11»: Matteo Barzaghi ha parlato della probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Atletico Madrid, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. FORMAZIONE Inter – Queste le ...informazione