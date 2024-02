Barella sale sulla cattedra da tuttocampista anche in Inter-Atalanta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nicolònon segna, ma figura tra i migliori in campo di(4-0), match che vale il +12 in classifica in Serie A. Il vice-capitano nerazzurro alza ancora una volta il livello, svolgendo un lavoro fondamentale nella fase di supporto. NUOVO LIVELLO – Più passano le settimane, e più il 2024 regala conferme in casa. E non parliamo solo dell’undicesima vittoria su altrettante gare. Né dell’ennesimo clean sheet di Yann Sommer (16 porte inviolate in 25 presenze). In tal caso, ci limitiamo solo a Nicolò. Che in questo avvio di anno ha dato giri completamente nuovi al suo motore. Portando il suo calcio, e la qualità di manovra dell’, a vette quasi inesplorate. Come si è vistoieri sera nello straordinario poker di ...