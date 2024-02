Barbara De Santi fa una confessione umiliante a UeD | Tina sbugiarda Mario

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un episodio davvero esilarante.Cipollari, infatti, ha interagito con dei nuovi esponenti del Trono Over, venuti in studio per trovare l’amore. Ebbene, l’opinionista non ha risparmiato di fare loro il terzo grado, tirando in ballo anche i loro stipendi. Successivamente, poi, si è passati a Ida Platano, dove non sono mancate le discussioni. Barbata De, invece, ha avuto uno sfogo. Dibattito sugli stipendi a Uomini e Donne,sbotta contro Ida A Uomini e Donne sono arrivati due nuovi cavalieri. Maria De Filippi ha chiesto loro di presentarsi, eCipollari ha subito colto la palla al balzo per incalzarli di domande. Ad entrambi ha chiesto che lavoro facessero e, soprattutto, quali fossero i loro stipendi. Uno in particolare ha deciso di assecondare ...