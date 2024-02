Bar in bergamasca | nel 2023 spente 90 insegne | in 5 anni giù le serrande per 362 locali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Bergamo. I servizi di ristorazione presenti in provincia di Bergamo al 31 dicembresono 7.105. Rispetto all’anno precedente (fine 2022), dove erano attive 7.218 imprese, si perdono 113(– 1,6%). Rispetto a fine anno 2021, quello della ripartenza post pandemia dove erano attive 7.336 unità, la perdita è stata di 231 esercizi (– 3,1%). Quanto all’andamento delle imprese nei diversi settori della ristorazione si nota come in un anno – da fine 2022 a fine– si sono persi 90 servizi di bar (-2,8%), 42 servizi di ristorazione (-1,1%) e siano cresciuti invece di 19 (+ 5,5%) i servizi di preparazione pasti (mense, catering e banqueting, dark kitchen). Osservando i settori in un periodo più lungo, dal 2019 cioè prima della pandemia, si evidenzia che i bar dal 2019 alhanno perso 362 imprese (-10,5%), i ...