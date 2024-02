(Di giovedì 29 febbraio 2024)(Ravenna), 29 febbraio 2024 – Inaugurata l’attesissima‘Banksy a’ allestita fino al 2 giugno ai Magazzini del Sale Torre.è l’artista inglese forse più conosciuto al mondo, il precursore delle visioni creative di un’intera generazione, il talento più rappresentativoart internazionale. Le sue opere sono note per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitiviart la realtà complessa dei nostri tempi. Tra le opere alcune vere e proprie immagini simboloproduzione dell’artista britannico: tra queste, una particolarissima versione di ‘Love is in the Air (Flower Thrower)’, l’ormai ...

Bansky, al via a Cervia la mostra del re della street art: Fino al 2 di giugno ai Magazzini del Sale, proporrà alcune tra le opere più note dell’artista inglese, tra cui ’Girl with Balloon’ e ’Love is in the Air’ ...msn

M9 si colora con le opere dei writer: prima sessione di live painting a Mestre: Prendono il via le iniziative parallele alla mostra Banksy. Painting walls, in corso al museo M9 di Mestre. Con i live in programma all'esterno del museo tutti i fine settimana fino a giugno, la ...veneziatoday

Prossima fermata: Napoli Centrale: Dalle contaminazioni jazz e rock degli anni Settanta al rap contemporaneo che ha conquistato Sanremo, prendiamo il treno per fare un viaggio nella musica napoletana insieme all’app Trainline ...rollingstone