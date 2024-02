Bambini osservati speciali A rischio c’è lo sviluppo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Malattie rare in età pediatrica: il 40% coinvolge il sistema nervoso, comportando quindi, sintomi che interferiscono con loneuropsichico. Fondamentale, quindi, la diagnosi precoce e un intervento tempestivo. In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, la Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ha voluto evidenziare l’impegno della neuropsichiatria infantile. "Molte delle malattie rare con esordio in età evolutiva – spiega Elisa Fazzi, presidente Sinpia e direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Asst Spedali Civili e Università di Brescia – richiedono una presa in carico neuropsichiatrica e riabilitativa di lungo periodo e multidisciplinare. Questo perché si tratta di patologie che sono accomunate da diversi aspetti come la difficoltà per il bambino di ottenere una diagnosi ...