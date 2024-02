Azmoun | 'Tifosi della Roma unici | verrebbero allo stadio pure alle 8 di mattina' Su De Rossi'

Sardar Azmoun non passa inosservato dopo il rigore di Dybala che regala alla Roma la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Quando l'argentino ... (corrieredellosport)

L'attaccante della Roma ha sorpreso tutti con quell'atteggiamento incomprensibile: non era un provocazione ma segno di una profonda sensibilità dopo il brutto ... (fanpage)

Azmoun: “I Tifosi della Roma sono incredibili, con De Rossi ho un feeling speciale”: L'attaccante ex Leverkusen racconta la sua esperienza gialloroossa dopo l'allenamento fatto in vista del Monza ...siamolaroma

Azmoun, metti le mani apposto | Il compagno di squadra lo ha avvisato: cosa è successo dopo il match: Roma, Lukaku può aspettare: Dybala e Azmoun fanno sognare i Tifosi Lukaku potrebbe quindi avere tutto il tempo necessario per recuperare la forma migliore per il finale di stagione, oltre che per ...ilgiornaledellosport

Azmoun, che gag con Dybala sotto la Curva: tutta la Roma ride: L'attaccante iraniano, infatti, si è congratulato con il compagno di squadra e reparto mentre guadagnava gli spogliatoi dopo aver regalato la sua maglia ai Tifosi in Curva, poi gli ha fatto una ...corrieredellosport