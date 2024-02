Auto elettriche in Italia? No | il gigante cinese BYD sceglie il Messico

Il gigante di Shenzhen, destinato a dominare il settore anche davanti a Tesla, annuncia la prossima apertura di un impianto di produzione in America latina, ... (affaritaliani)

Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso ha affermato di essere in contatto con case Automobilistiche straniere, dalle cinesi Byd e Chery fino a Tesla, per ... (wired)