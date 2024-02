Attacco a Mattarella | la surreale prima pagina di Repubblica | balle spaziali contro Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "", titola a tuttaLa. "La premiercritica il monito del Colle: pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la vita", si legge nel sommario. Segue un durissimo editoriale firmato da Carlo Bonini: "La maschera è caduta, dunque. Sconfitta in Sardegna, ossessionata dallo spettro di un possibile nuovo rovescio in Abruzzo, lì dove ha scritto un'altradella sua idea familista e tribale della politica, Giorgiafa la sola cosa di cui è capace. Uscire dall'angolo della sua debolezza politica del momento radicalizzando lo s", attacca il giornalista. "E questa volta, in una sorta di prova generale del premierato che immagina, mirando al bersaglio grosso: la ...