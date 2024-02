ATP Santiago | Jarry e FIls agevolmente ai quarti di finale Per loro Moutet e Martinez

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prosegue lo swing sudamericano sulla terra di. Il cile ha i primi quattro giocatori aididel torneo, tra cui spicca Nicolas: il numero 1 del tabellone si impone su Federico Coria, dopo aver sofferto per più di un’ora di gioco. Il fratello d’arte però perde la bussola dal sesto gioco della seconda frazione e lascia strada all’idolo di casa. Il suo avversario sarà il francese Corentin: il numero 140 al mondo è riuscito ad avere ragione sull’argentino Thiago Tirante dopo una dura battaglia durata quasi tre ore di gioco, in cui l’argentino sfrutta soltanto una delle sei palle break a sua disposizione e viene penalizzato da cinque doppi falli arrivati durante la partita. L’altro quarto digià disegnato vedrà invece protagonisti Arthur ...

