Atp Santiago 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 29 febbraio con Darderi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il, glie l’diall’Atp 250 diper la giornata di29. Si concludono gli ottavi di finale nel torneo cileno, con il nostro Lucianoche vuole a chiudere alla grande questa indimenticabile trasferta sul rosso sudamericano. L’italoargentino aprirà la giornata contro il minore dei fratelli Cerundolo a partire dalle 18:00. In campo anche due dei favoriti per il titolo, Sebastian Bae e Alejandro Tabilo. Di seguito l’di. COURT JAIME FILLOL Ore 18:00 – (WC)vs (Q) J. Cerundolo a seguire – Varillas vs (2) Baez Non prima delle 23:00 – (4) Tabilo vs Barrios Vera COURT 1 2°match dalle 18:00 – (8) Munar vs ...

