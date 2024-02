Atp Santiago 2024 | Darderi non si ferma | Cerundolo battuto in tre set | è ai quarti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lucianonon arresta la sua corsa. L’italo argentino sconfigge in tre set Juan Manuele vola aidi finale del torneo Atp 250 di(Cile) in corso di svolgimento sui campi in terra battuta.ha avuto la meglio con lo score finale di 6-3 3-6 6-3 dopo due ore e diciannove minuti di partita, domani aidi finale l’azzurro se la vedrà con il vincente del derby cileno che vedrà opposti Tabilo e Barrios Vera. LA CRONACA – Primi game molto combattuti e con scambi lunghi, in cui i due giocatori si procurano un break a testa. L’italo argentino alza i giri del motore e dopo aver tenuto a fatica il servizio porta nuovamente via la battuta al suo avversario nel quarto game. Forte del vantaggio,libera i suoi colpi in scioltezza, ...

