Atp Dubai 2024 | tutto facile per Medvedev contro Davidovich Fokina | in semi anche Rublev e Bublik

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di quarti di finale nel torneo Atp 500 di. Sul cemento emiratino ha aperto la giornata Alexander, che ha beneficiato del ritiro di Jiri Lehecka per avanzare infinale. Il kazako era comunque avanti di un set e due break al momento dell’abbandono del suo avversario, come testimonia il tabellone: 6-4 4-1. Punteggio quasi identicoper Andrej, anch’egli vittorioso sfruttando il ritiro di Sebastian Korda. Lo statunitense, che aveva impressionato nei due turni precedenti lasciando solo tre game totali a Kotov e Van de Zandschulp, ha dovuto lasciare il campo sotto 6-4 4-3 con break a sfavore.si sfideranno domani per guadagnarsi l’accesso alla finale. Dall’altra parte del tabellone, Daniilha ...

