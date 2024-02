ATP Acapulco 2024 | risultati 28 febbraio | Rune | Ruud | de Minaur e Tsitsipas approdano ai quarti | eliminato Tiafoe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nel corso della notte italiana si sono disputati tutti gli ottavi di finale del tabellone ATP 500 di, in Messico: il torneo resta orfano di azzurri nel singolare maschile dopo le eliminazioni di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il greco Stefanoselimina Flavio Cobolli con lo score di 6-3 7-6 (6), mentre lo statunitense Ben Shelton piega Matteo Arnaldi per 7-6 (1) 3-6 6-3. Per l’ellenico aici sarà la sfida con l’australiano Alex de, che supera l’austriaco Sebastian Ofner per 6-1 6-3, mentre lo statunitense affronterà il norvegese Casper, che regola il serbo Dusan Lajovic col punteggio di 6-4 7-5. Gli altri duedi finale vedranno i confronti tra il serbo Miomir Kecmanovic, che batte il tedesco Daniel Altmaier con un duplice 6-4, ed il ...