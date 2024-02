Atletica Ravenna Tris di medaglie per Giorgi e Oliani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’ha vinto treai Campionati Italiani Indoor e ai Campionati di Lanci Invernali Master di Ancona con Simonae Federicaha impreziosito con altre dueil suo già ricco palmares vincendo l’argento nel lancio del martello con maniglia 7,26 kg SF50 con 11,43 metri e il bronzo nel lancio del martello 3 kg SF50 con 40,29 metri., non ancora in condizione ottimale dopo un recente infortunio, ha invece ottenuto l’argento nel salto triplo SF45, con 9,12 metri ed un bel quarto posto nel salto in lungo SF45 con 4,25 metri, a soli 4 cm dal podio. L’si è messa in evidenza anche a Parma ai Campionati Regionali Cadetti Indoor con Eduard Butnaru. Il giovane ...