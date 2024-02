Atletica | Mondiali indoor di Glasgow al via | Fabbri e Weir a caccia dell’oro nel peso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Stanno per prendere il via ididi, che domani nella prima giornata vedranno dieci azzurri impegnati. ‘’attesa è soprattutto per la finale diretta del lancio del, che vede in pedana l’argento mondiale Leonardoe il campione europeoZane: appuntamento alle ore 21.20 italiane.arriva alla rassegna iridata con la seconda misura mondiale dell’anno (22,37), che rappresenta anche la seconda prestazione europea al coperto di ogni epoca. Meglio di lui nel 2024 soltanto la star Usa delRyan Crouser, capolista con 22,80., 22,44 lo scorso anno, ha lanciato 21,84 in questa stagione. Da tenere d’occhio il neozelandese Tom Walsh, già due volte ...