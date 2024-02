Atletica | Mondiali indoor 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo le tante ottime prestazioni delle ultime settimane, l’Italia si presenta con grandi ambizioni alla 19ma edizione dei Campionatidileggera, che si terrà alla Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna) da venerdì 1 a domenica 3 marzo come primo grande evento internazionale dell’anno con in palio le medaglie. Saranno 21 gli atleti azzurri impegnati nell’imminente rassegna iridata al coperto, di cui 10 donne e 11 uomini. Assenti per motivi diversi tutti e sette i campioni olimpici di Tokyo 2021, la spedizione tricolore si preannuncia comunque molto competitiva grazie a diverse carte da medaglia credibili e a tanti outsider in grado di inserirsi potenzialmente nelle posizioni che contano. Venerdì, nella prima giornata della manifestazione, l’Italia sogna subito in grande nel getto del peso con la coppia ...