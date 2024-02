Atletica | Mei su Mondiali 2027 | ' gestione da bar del tennis da noi non c' è stata' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) - "Lada bar delsulla candidatura per ospitare idi atletica del, da noi non c'è. Io dico solo che, con un po' di chiarezza, avremmo evitato, di perdere un sacco di tempo, di figuracce e anche di soldi. Io tutto questo l'ho fatto quando ho capito che c'era uno spiraglio per entrare. E' vero che ci vogliono degli anni per preparare una cosa così, però se c'è un'occasione, e la mia atletica sta rendendo così tanto, devo provare. Io l'ho fatto per questi ragazzi, per Mattia Furlani, per Larissa Iapichino, per Gimbo Tamberi che vorrebbe smettere finito quest'anno e che magari gli viene voglia di allungarsi fino a Roma. L'ho fatto per loro". Sono le parole amareggiate del presidente della Fidal Stefano Mei, in un colloqui con l'Adnkronos, in ...