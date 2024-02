(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Non mi permetterei mai di fare una cosa contro il Governo" ROMA - "Lada bar delda noi non c'è stata. Io dico solo che, con un po' di chiarezza, avremmo evitato, di perdere un sacco di tempo, di soldi e anche di fare figuracce. Io tutto questo l'ho fatto quando ho capito che c'era

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “La gestione da bar del tennis sulla candidatura per ospitare i Mondiali di atletica del 2027 , da noi non c’è stata. Io dico solo ... (calcioweb.eu)

Atletica: Mei "Mondiale Da noi nessuna gestione da bar del tennis": L'ho fatto per loro". Così Stefano Mei, presidente della Fidal, dice all'Italpress la sua in merito al ritiro della candidatura per ospitare i Mondiali di Atletica del 2027 a Roma. "Sentire che ...sport.tiscali

Mei: “L’Atletica merita rispetto”: La rinuncia all'ultimo salto anche per un mezzofondista come Stefano Mei è particolarmente dolorosa. Roma stava per aggiudicarsi il mondiale di Atletica del 2027, ma in extremis non si sono trovate le ...fidal

Atletica, polemica Mei-Abodi dopo il ritiro della candidatura per i Mondiali di Roma nel 2027: Una brutta figura Sembrerebbe proprio di sì. Il ritiro della candidatura per organizzare i Mondiali di Atletica del 2027 è stata accompagnata da uno scontro dialettico piuttosto forte tra l'asset gov ...oasport