Atletica | le batterie di Ceccarelli e Ali ai Mondiali Indoor | avversari | corsie e orari Incroci con vecchi rivali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Samuelee Chituru Ali cercheranno di essere protagonisti sui 60 metri ai2024 dileggera. L’appuntamento è per venerdì 1° marzo:nella sessione mattutina, poi in serata spazio a semifinali e finale. Il Campione d’Europa della specialità ha vissuto una stagione molto complicata, non è mai riuscito a scendere sotto 6.65 e il crono di 6.47 con cui l’anno scorso aveva conquistato la corona continentale sembra lontanissimo. Il toscano, apparso poco brillante anche settimana scorsa a Berlino, proverà a tirare fuori il coniglio dal cilindro e a farsi strada il più possibile sulla pista di Glasgow. Appuntamento alle ore 14.06, nella seconda batteria sulle sette in programma, si qualificano i migliori tre classificati di ogni serie e i tre migliori tempi di ...