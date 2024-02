Atletica | la mina vagante Zaynab Dosso ai Mondiali indoor La medaglia nei 60 metri non è fuori portata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) I Campionati2024 dileggera sono ormai alle porte, con la Emirates Arena di Glasgow che si appresta ad ospitare il primo grande evento internazionale della stagione con in palio le medaglie da venerdì 1 a domenica 3 marzo. In casa Italia una delle atlete più attese della manifestazione è sicuramente, reduce da un inverno strepitoso in cui ha abbassato per ben tre volte il suo record nazionale dei 60. La 24enne emiliana si presenta dunque in Scozia con il terzo miglior crono stagionale d’ingresso (il 7.02 firmato lo scorso 6 febbraio a Torun) e può ambire come minimo all’accesso in finale, traguardo mai raggiunto in passato da una donna italiana nello sprint aiin sala, per poi giocarsi qualcosa di importante anche ...