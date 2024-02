(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlNazionale ‘Pietro Giannone’ di Beneventoai Campionati studenteschi provinciali dileggera specialità, disputati nella giornata di martedi 27 febbraio l’Istituto Agrario di Benevento. Il gruppo sportivo della scuola secondaria di primo grado di Piazza Roma,nato dalla Prof.ssa Fiorella Oliviero, si aggiudica la vittoria nelle categorie Cadette, Cadetti e Ragazze grazie ai risultati sportivi conseguiti dagli studenti atleti Francesca Parrella, Manuel Di Pippo e Marika Tretola, qualificatisi a titolo individuale. La “favola” sportiva dei “Cadetti” proseguirà ora in località Trentova (Agropoli) il giorno 8 Marzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Atletica, il Convitto ‘Giannone’ brilla alle Competizioni Sportive Studentesche di corsa campestre: due atleti volano alle gare regionali!: Il gruppo sportivo della scuola secondaria di primo grado di Piazza Roma, allenato dalla Prof.ssa Fiorella Oliviero, si aggiudica la vittoria nelle categorie Cadette, Cadetti e Ragazze grazie ai ...tvsette

Convitto e Fermi si sfidano in finale per il torneo di volley: Domenica scorsa il Banca Macerata Forum ha ospitato la partita tra l’Istituto Comprensivo Enrico Fermi e l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, valevole per la seconda semifinale del torneo “Campioni ...viveremacerata