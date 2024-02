Atletica | Catalin Tecuceanu con la world lead ai Mondiali Indoor | avversari e corsia nella batteria | subito un rivale ostico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024)si presenta ai2024 diforte della miglior prestazione mondiale stagionale sugli 800 metri. L’azzurro ha infatti corsi in 1:45.00 venerdì scorso a Madrid, firmando il nuovo record italiano sui quattro giri di pista al coperto. Il veneto ha tutte le carte in regola per dire la sua a Glasgow, molto dipenderà dalle fatiche che accumulerà nel corso dei vari turni e dall’impostazione tattica della gara. L’azzurro incomincerà la propria avventura nelle batterie in programma venerdì 1° marzo. Nello specifico sarà impegnatoterza di cinque, prevista alle ore 13.34. Si qualificheranno alle semifinali di sabato i primi due classificati di ogni serie e i due migliori tempi di ripescaggio.scatterà ...