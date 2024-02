Athletic Bilbao-Atletico Madrid oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Copa del Rey 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, semifinale di ritorno didel Rey. Gli uomini di Diego Simeone devono recuperare la sconfitta per 1-0 subita in casa a inizio febbraio per mano di Berenguer. Non sarà affatto facile, su un campo tradizionalmente molto ostico e con un’atmosfera delle grandi occasioni. L’vuola tornare in finale di Coppa per la prima volta dal 2020/2021. La sfida è in programma, giovedì 29 gennaio, alle ore 21:30.sulYoutube di ‘Cronache di Spogliatoio’ SportFace.