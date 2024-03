Atalanta | per la sfida col Bologna tornano de Roon | Holm e Ruggeri

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CALCIO. Dopo la sconfitta con l’Inter a San Siro, Gasperini dovrebbe riproporre i tre giocatori tenuti a riposo in vista dello scontro diretto per la Champions in programma domenica 3 marzo al Gewiss Stadium.

Gian Piero Gasperini , tecnico dell'Atalanta, ha analizza to così in conferenza stampa la sconfitta per 4-0 contro l'Inter: "Episodi? Del regolamento parlo ... (fanpage)

L’ex attaccante: ‘Il gol annullato all’Atalanta poteva indirizzare la gara in maniera diversa…’: “Il gol è regolare, e se c’era qualcosa in quell’azione era il rigore per l’Atalanta. Anche se l’Inter ha strameritato la vittoria, in quel momento la partita poteva essere indirizzata in maniera ...ilbianconero

Genoa a Milano, Retegui contro Lautaro: la Tigre sfida il Toro: Duello dei bomber nel segno di Milito. Il rossoblù è reduce dalla meravigliosa rovesciata contro l’Udinese e il nerazzurro continua a macinare record di gol ...ilsecoloxix

Atalanta, lo Sporting batte il Benfica nel derby di Lisbona: Lo Sporting batte 2-1 il Benfica nell`andata della semifinale di Coppa del Portogallo all`Estadio Josè Alvalade di Lisbona. Nel primo tempo Pedro Goncalves sblocca.calciomercato