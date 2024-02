Atalanta | il San Siro bis è amaro E la versione nerazzura resta maledetta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano. Il secondo appuntamento nel giro di tre giorni in quel di Sanha tutti i connotati del brusco, bruschissimo risveglio in casa. La Dea perde, e anche piuttosto male, contro la corazzata Inter, sempre più dominatrice di questa edizione del campionato di Serie A. Il recupero della 21esima giornata delinea, di fatto, la vera classifica della massima serie con tutte le squadre che chiudono il mese di febbraio a pari partite e con l’che dovrà ripartire dall’attuale quinto posto, a meno due dal Bologna, ovvero il prossimo avversario di domenica (3 marzo) al Gewiss Stadium. Un autentico spareggio con vista sulla Champions League. Tornando a quanto visto in quel di San, però, trovare aspetti positivi da una delle sconfitte più pesanti dell’era Gian Piero Gasperini è esercizio assai ...

Alexis Sanchez lancia un'occhiata e fa un gesto a Frattesi , la palla telecomandata in area e gol. L'Inter segna per la quarta volta, la difesa dell'Atalanta è ... (fanpage)

Inter-Atalanta, Luca Percassi nel mirino dei social per le polemiche sul gol annullato: “Roba da pazzi, gli consiglio un oculista”: Il giorno dopo Inter-Atalanta è ancora polemica sugli episodi arbitrali. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato la sfida di San Siro superando la Dea con un sonoro 4-0. Nonostante ciò, le decisioni ...tag24

Inter straordinaria. Atalanta travolta 4-0: La squadra di Inzaghi vola in classifica a +12. A San Siro decidono i gol di Darmian, Lautaro Martinez (che sbaglia anche un rigore), Dimarco e ...agoramagazine

Serie A, ultima chiamata per la Lazio: a San Siro quote in salita contro il Milan: Nello spareggio per il quarto posto l’Atalanta doppia nelle quote il Bologna ... La fragilità difensiva lontano da San Siro del Milan, che conta almeno due gol subiti nelle ultime quattro trasferte - ...adnkronos