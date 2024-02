Atalanta Bologna | si allena in gruppo | sorride Thiago Motta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Recupero importante dall’infortunio per i felsinei. Solo uno spavento, dato che oggi si è regolarmenteto Sembrava dover saltare la sfida con l’, ma per la fortuna diil calciatore sarà disponibile. Stiamo parlando di Alexis Saelemaekers: l’ex Milan aveva spaventato tutti nella giornata di ieri per un problema fisico, allarme rientrato come si legge dal comunicato del. IN– «La squadra rossoblù continua la preparazione adcon una seduta tattica e una partitella. Alexis Saelemaekers si èto regolarmente con i compagni. Domani, a due giorni dal match di Bergamo, la squadra sosterrà una seduta dimento a porte chiuse»

Milano. Naufragio senza attenuanti per la Dea nella seconda gara in pochi giorni a San Siro. Nulla da fare contro la prima della classe che rifila ai nostri 4 ... (bergamonews)

Saelemakers torna in gruppo, il Bologna è al completo: (ANSA) - Bologna, 29 FEB - Buone notizie per Thiago Motta, a tre giorni dallo spareggio per il quarto posto in casa dell'Atalanta: ...sport.tiscali

SERIE A - Bologna, Saelemakers torna in gruppo: Buone notizie per Thiago Motta, a tre giorni dallo spareggio per il quarto posto in casa dell'Atalanta: Alexis Saelemaekers è tornato questa mattina in gruppo, dopo che negli ultimi due giorni non si ...napolimagazine

Infortunio ed esami Frattesi: ecco come stanno le cose: Sensi rientrerà dopo la sosta. Acerbi, Thuram e Calhanoglu torneranno sicuramente tra Genoa e Bologna“. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Simone Inzaghi al termine del match con ...interlive