Assisi | Cosa Vedere | cosa mangiare e dove dormire

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Se ti trovi nei dintorni die desideri trascorrere una notte nel luogo di pellegrinaggio, questa guida è perfetta per te:. Ti presenterò il mio suggerimento di percorso e suggerimenti pratici per esplorare al meglio questa destinazione.ad? Per organizzare al meglio la tua visita, è indispensabile controllare gli orari di apertura e i giorni di chiusura di chiese e siti. Ognuno di essi ha infatti un calendario specifico, con alcuni giorni in cui non è possibile accedere. Ti sconsiglio vivamente di visitare questi luoghi durante la settimana, soprattutto il martedì, quando la maggior parte di essi ...