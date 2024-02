Assalto volante | solidarietà Mattarella

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 8.00 Il Presidente della Repubblicaha chiamato il capo della Polizia, Pisani, per essere informato di quanto avvenuto e per esprimere la suaagli agenti della pattuglia della polizia assaltata a Torino dagli antagonisti con calci,pugni e tentativi di aprire le portiere. Per la violenta aggressione denuciate cinque donne. Il Capo dello Stato ha ribadito fiducia e vicinanza alle forze di polizia. Il Quirinale ha fatto sapere che subito dopo il Presidente ha chiamato il ministro dell'Interno Piantedosi.