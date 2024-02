Assalto agli aiuti e spari israeliani sulla folla | l' ultima tragedia a Gaza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Più di 70 persone sono state uccise e 250 ferite in un attacco israeliano su centinaia di cittadini diche davano l'ai camion diumanitari nella città di. Secondo Hamas nell'attacco ci sono stati anche 250 feriti. In assenza di un conteggio ufficiale da parte del Ministero della Sanità di, con queste vittime i morti nella Striscia supererebbero i 30.000, dato che ieri ne sono stati accertati 29.954 dall'inizio della guerra, il 7 ottobre. Inoltre, si stima che sotto le macerie restino più di 7.000 corpi. «L'attacco è stato premeditato e intenzionale, nel contesto del genocidio e della pulizia etnica del popolo della Striscia di. L'esercito di occupazione sapeva che queste vittime erano arrivate in questa zona per ottenere cibo e, ...