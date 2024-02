Ascolti tv ieri | La TV fa 70 delude | precipitano GF e Mare Fuori

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Glitv dimercoledì 28 febbraio 2024 hanno registrato per La TV Fa 70 su Rai1 .000 spettatori, % di share. Un'occasione mancata la celebrazione del servizio pubblico televisivo condotta da Massimo Giletti, risultando non all'altezza delle aspettative,nte e privo della necessaria enfasi celebrativa. Il principale problema è stato l'assenza di quell'atmosfera da evento che avrebbe dovuto contraddistinguere l'occasione. La serata è apparsa lenta, priva di energia e poco incisiva, mancando di una narrazione chiara e di un montaggio coerente. La post-produzione, dal momento che il programma è stato confezionato qualche giorno fa, è stata criticata per la sua scarsa qualità, con momenti imbarazzanti come la finta interazione tra il conduttore e un intervento registrato di Fiorello. Anche gli interventi di Renzo Arbore ...

