Ascolti tv | Giletti con ‘La tv fa 70’ vince la serata

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – Lo show celebrativo per i 70 anni della televisione, ‘La Tv fa 70’, condotto da Massimosu Rai1 si è aggiudicato glidelladi ieri con 2.511.000 telespettatori e il 20% di share. Il ‘Grande Fratello’ su Canale 5 ha registrato 2.239.000 telespettatori e il 16,5%. Terzo posto per Rai3 che con ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 1.855.000 telespettatori e il 10,7% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 con ‘Taken 3 – L’ora della verità’, seguito da 1.439.000 telespettatori pari al 7,7%, mentre Rai2 con la terza puntata di ‘Mare Fuori 4’ ha raccolto 995.000 telespettatori e il 5,7% di share. ‘Una Giornata Particolare – I Medici: La congiura dei pazzi’, in replica su La7, ha registrato 899.000 telespettatori e il 4,9% e Retequattro con ‘Fuori dal Coro’ ha segnato il 4,5% di share e 670.000 ...