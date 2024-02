Ascolti tv 28 febbraio | Grande Fratello a picco | cosa non ha funzionato

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Glitv di mercoledì 28raccontano di un crollo e un programma che non sfonda ma vince. Raccontano anche di un programma, invece, che regge bene ogni urto. Quest'ultimo è 'Chi l'ha visto?', che su Raitre si piazza al terzo gradino del podio assoluto della serata con il 10,7% di share e una media di un milione 855mila spettatori. A vincere la serata è 'La Tv fa 70' su Raiuno, che fa registrare il 20% di share con due milioni 511mila telespettatori di media. Il crollo è invece quello del: il reality show di Canale 5 si ferma al 16,5% ma con una media di due milioni 239mila telespettatori. Tre punti percentuali di share in meno rispetto alla puntata di lunedì 26sono un'enormità, oltre al fatto che il dato del 16,5% è di quelli che non possono far rimanere ...

Consiglio Direttivo: limiti di partecipazione e date prossima stagione: Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio 2024, con inizio dei lavori alle ore 15, presso la sala riunioni degli uffici di Viale Tiziano a Roma, il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio ...gazzettaregionale

GF, Perla si sfoga dopo la puntata: 'Non ce la faccio più': La puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 28 febbraio non è stata per nulla facile per ... riuscendo a stento a trattenere le lacrime, si è sfogata ascoltata da Letizia, Anita e perfino ...it.blastingnews

Formula 1: Gran Premio del Bahrain 2024, Diretta Esclusiva Sky e Streaming NOW: Tempo di ripartenza per la Formula 1 su Sky e in streaming su NOW. Da oggi e sino a sabato 2 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il primo appuntamento della stagione 2024: il Gran Premio del ...digital-news