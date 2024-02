Arrivabene | «Parlai con Hamilton quando ero in Ferrari | poi non si è realizzato nulla»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il Giornale ha intervistato Maurizio, ex team principalvoluto da Sergio Marchionne e poi portato alla Juve da John Elkann. Oggicontinua a seguire la Formula 1 che per quasi 40 anni era stata il suo mondo. Le sue parole al quotidiano. L’ha sorpresa l’ingaggio di?«No, già ai miei tempi se ne parlava. È sempre stato un obiettivo dellae oltretutto lui è anche un ottimo cliente».aveva già cercatoLo aveva già cercato anche lei?«Ne avevamo parlato, poi la cosa non si è realizzata anche perché in quel momento c’era un’ottima atmosfera con Red Bull e Mercedes e un’operazione del genere avrebbe creato dei problemi». Ma dal punto di vista del pilotaggio?«Sei o sette anni fa molto probabilmente ...