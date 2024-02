Arriva il via libera al progetto per costruire il parcheggio. Prevista anche un'area verde

(Di giovedì 29 febbraio 2024) A Capraia e Limite si tornerà a: a margine di una nuova edificazione, verrà realizzato un nuovopubblico in via Balducci, a Limite sull’Arno. Lo ha deto il consiglio comunale, che nei giorni scorsi ha approvato ilriguardante le opere di urbanizzazione dell’area e le aree soggette a cessione da parte del privato al Comune. Si tratta del viaallo schema di convenzione fra il Comune di Capraia e Limite e l’impresa edile che aveva avanzato richiesta avente a oggetto il completamento del tessuto edilizio esistente, mediante la realizzazione di un fabbricato ex-novo. Una nuova costruzione a uso residenziale quindi, in un momento storico in cui, secondo le ultime rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, la valutazione media per un appartamento a ...

