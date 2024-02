Arriva al lavoro e muore nel cortile prima di iniziare il turno

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Come tutte le mattine era appenato in azienda, alla Ario Label Solution di Pontoglio (Brescia), nota anche come Ario srl, la ditta per cui lavorava ormai da tanti anni.dell'alba di mercoledì 28 febbraio, non erano ancora le 6, l'uomo ha perso il controllo del suo scooter e si è...